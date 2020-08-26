РИАМО - 26 авг. Комитет по туризму Московской области проведет конференцию по вопросам развития внутреннего туризма 28 августа на фестивале «Сыр. Пир. Мир», который пройдет с 27 по 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«28 августа в деловом шатре в рамках фестиваля «Сыр. Пир. Мир» пройдет конференция комитета по туризму Московской области «Туризм как экономика впечатлений» в формате свободного разговора», — говорится в сообщении.

Модераторами мероприятия выступят руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

В 12:00 начнется круглый стол по вопросам развития внутреннего туризма в России, продвижению туристических брендов и событийных мероприятий. В 14:00 пройдет презентация российского издания гида по производству мягких сыров.

Спикерами конференции являются в том числе вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и президент Делового клуба «Наследие и экономика», советник руководителя комитета по туризму Московской области Дмитрий Ойнас.

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