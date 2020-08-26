РИАМО - 26 авг. В этом году на присуждение премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу» подали 65 заявок, это более чем в три раза превышает показатель 2015 года, когда подали 21 заявку, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Премия присуждается один раз в пять лет за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, гуманизм, активную благотворительную и просветительскую деятельность.

«Девиз премии взят из письма Чехова: «…Желание служить общему благу непременно должно быть потребностью души, условием личного счастья», — говорится в сообщении.

Прием заявок завершился 14 августа.

Председателем конкурсной комиссии является министр культуры Московской области Елена Харламова, также в состав вошли представители министерства культуры Московской области, Московской областной думы, государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского онкологического научного имени Н.Н. Блохина, Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, Московской губернской универсальной библиотеки, Чеховского церковного округа.

Оценивать заявки будут по социальной значимости деятельности соискателя премии, общественному признанию заслуг соискателя премии, профессиональной оценке деятельности соискателя и вкладу в развитие социальной сферы региона.

Три победителя получат премии по 200 тысяч рублей. Награждение планируется провести в конце 2020 года в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».