РИАМО - 26 авг. С марта 2019 года в Московской области начали применять методику танцев в родах, с момента внедрения ею воспользовалось порядка 8 тысяч женщин, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Впервые новый метод расслабления в родах начали применять в Наро-Фоминском и Щелковском перинатальных
центрах. В Наро-Фоминском ПЦ в 2020 году его применили при родах около 3 тысяч женщин, то есть 80%. В Щелковском - каждая вторая роженица. Это порядка 1,5 тысяч мам.
Она добавила, что Подмосковье является одним из регионов, имеющим наибольший охват населения перинатальными центрами.
Подготовка к танцам в родах начинается на этапе беременности. В рамках школы материнства организованы ежедневные обучающие занятия под руководством тренера. За 2020 год прошло более 230 занятий, которые посетили 3,1 тысячи женщин.
В Наро-Фоминском перинатальном центре методике танцев в родах обучен весь средний медицинский персонал - 200 человек и 80 врачей.
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