РИАМО - 26 авг. С марта 2019 года в Московской области начали применять методику танцев в родах, с момента внедрения ею воспользовалось порядка 8 тысяч женщин, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Впервые новый метод расслабления в родах начали применять в Наро-Фоминском и Щелковском перинатальных

центрах. В Наро-Фоминском ПЦ в 2020 году его применили при родах около 3 тысяч женщин, то есть 80%. В Щелковском - каждая вторая роженица. Это порядка 1,5 тысяч мам.

«В настоящее время на территории Московской области работают семь перинатальных центров – медицинских организаций родовспоможения третьего уровня», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она добавила, что Подмосковье является одним из регионов, имеющим наибольший охват населения перинатальными центрами.

Подготовка к танцам в родах начинается на этапе беременности. В рамках школы материнства организованы ежедневные обучающие занятия под руководством тренера. За 2020 год прошло более 230 занятий, которые посетили 3,1 тысячи женщин.

В Наро-Фоминском перинатальном центре методике танцев в родах обучен весь средний медицинский персонал - 200 человек и 80 врачей.