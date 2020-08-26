РИАМО - 26 авг. С начала 2020 года за совершение коррупционных правонарушений в реестр включены два муниципальных служащих Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Всего по состоянию на август 2020 года в реестре содержатся сведения о 16 государственных гражданских и муниципальных служащих Московской области», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В городском округе Шатура за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов включен в реестр председатель комитета по управлению имуществом. В отношении него возбудили уголовное дело за получение взятки: он неправомерно способствовал в оформлении земельного участка в собственность.

В городском округе Королев за нарушения при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера уволили заведующего одного из муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Он представил недостоверные сведения об открытых счетах в банках и о получении дара в виде дома с земельным участком.