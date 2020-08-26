РИАМО - 26 авг. В помещении дома 146, корпус 2, по Ярославскому шоссе произошел пожар, спасателям удалось ликвидировать возгорание, во время тушения людей эвакуировали из здания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание происходило в одном из помещений на третьем этаже здания. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 21:28 пожар был ликвидирован. В целях безопасности людей из здания вывели», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, в этом здании находятся массажный салон, отель и другие организации.