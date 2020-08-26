РИАМО - 26 авг. В Мемориальной усадьбе Ф.И.Шаляпина в Москве благоустроят территорию и установят уличную сцену для концертов на открытом воздухе, сообщается на сайте RosTender.info.

«Российский национальный музей музыки объявил тендер на благоустройство территории дома-музея знаменитого русского певца на Новинском бульваре», - говорится в сообщении.

На проведение работ направят 14,2 миллиона рублей. Заявки от участников тендера принимают до 29 сентября. Победителя выберут 1 октября.

Подрядчик должен будет приступить к благоустройству в январе будущего года. Выполнить работы предстоит до 30 сентября 2021 года.

По проекту на территории усадьбы положат новые дорожки из плитки, обустроят детскую площадку с безопасным основанием, установят новые скамейки и сцену с навесом для концертов на свежем воздухе.