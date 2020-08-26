РИАМО - 26 авг. Бизнесменам Подмосковья стал доступен льготный кредит на реализацию проектов или программ в области внедрения цифровых технологий на предприятии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Данная мера поддержки позволит не только ускорить процессы цифровизации российской экономики, но и поддержит отечественных разработчиков. В Подмосковье, в частности, IT-сфера развивается достаточно активно. <…> Уже сегодня подмосковные предприятия предлагают уникальные продукты, которые можно будет применить в рамках реализации национальной цели «Цифровая трансформация», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сумма кредита на реализацию проекта по внедрению цифровых технологий может составить от 25 миллионов до 5 миллиардов рублей, на реализацию комплексной программы по цифровизации – от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей. Ставка по кредиту составит от 1% до 5%. Срок кредитования – до конца 2024 года.

Заемные средства можно будет использовать для закупки и внедрения отечественных IT-продуктов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий.