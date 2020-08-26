РИАМО - 26 авг. Подготовка объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к зиме выполняется с опережением графика, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В Калужской области заместитель министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в режиме видеоконференции провел выездное заседание федерального штаба Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. В нем принял участие и министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Министерством энергетики Московской области проводятся все необходимые мероприятия для того, чтобы в предстоящий осеннее – зимний период была обеспечена бесперебойная подача коммунальных ресурсов на жилой фонд и социально значимые объекты региона. Уже к концу этой недели объекты ЖКХ и энергетики будут подготовлены на 88%, а электрические сети — на 99%», — сказал Самарин.

Он отметил, что, несмотря на сокращение сроков проведения технологических работ на теплосетях, в регионе смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон