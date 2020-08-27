РИАМО – 27 авг. В четверг в деревне Дубровское в городском округе Истра открывается гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который продлится до 30 августа.

В фестивале примут участие более 300 фермеров, которые будут представлять 46 регионов России. Они привезут на фестиваль 120 тонн сыра, который посетители смогут продегустировать и купить.

Фестиваль будет работать с 10 до 20 часов, вход свободный. Посетителям нужно будет надевать защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. При входе в павильоны установят устройства для дезинфекции рук. Продавцы будут в масках и перчатках, фестивальные шатры будут открытыми и проветриваемыми.

Юные посетители смогут принять участие в мастер-классах. На фестивале также будет работать фудкорт.

В рамках фестиваля выберут лучший сыр России в 12 номинациях. Также будет определен лучший сырный сомелье.

Помимо сыра, посетители фестиваля смогут попробовать вино, молочную продукцию, колбасы, сладости, хлеб, сидр, пиво, квас, чай. Помимо этого, на фестивале представят ремесленную продукцию.

На фестивале также пройдет деловая программа, на которой представят основные направления государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, обсудят перспективы развития молочной отрасли.

В этом году областной фестиваль «Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб.

За полгода в Подмосковье произвели свыше 29,5 тысяч тонн сыра. Московская область является одним из крупнейших изготовителей сыра в России. Ожидается, что после запуска в регионе сырного кластера Подмосковье станет лидером в стране в этой сфере. Сейчас в области производят более 200 различных видов и сортов сыра.