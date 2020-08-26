РИАМО - 26 авг. В Подмосковье ведутся проверки жилого фонда на предмет готовности к осенне-зимнему периоду, уже проверено свыше 13 тысяч многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«В рамках плановых проверок областная Государственная жилищная инспекция проверила готовность более 25% многоквартирного жилого фонда Подмосковья, это более 13 тысяч домов, почти в половине случаев были выявлены различного рода нарушения», – сказал Хромушин.

По его словам, все нарушения будут исправлены в срок. Предписания об устранении уже выданы.

По итогам проверок Госжилинспекции возбуждено 344 дела об административных правонарушениях, 226 из них персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций.

В Московской области самый большой жилой фонд в России – более 54 тысяч многоквартирных домов. Перед отопительным сезоном каждый многоквартирный дом должен иметь паспорт готовности к зиме.