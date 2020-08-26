РИАМО - 26 авг. В столице за несколько часов в среду выпало 19 миллиметров осадков, что составило 25% месячной нормы, сообщает «Интерфакс».

«По предварительной оценке, во второй половине дня на город обрушилось около четверти месячной нормы осадков, которая в августе насчитывает 77 миллиметров», — сказал представитель метеобюро Москвы.

Сведения получены с метеостанции на ВДНХ.

В мегаполисе до позднего вечера среды объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливней.