РИАМО - 26 авг. В Третьяковской галерее на Крымском Валу произведения искусства не были повреждены из-за потопа, произошедшего из-за сильного ливня, экспонаты удалось быстро демонтировать, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

В среду днем из-за обильного ливня начала протекать крыла учреждения, выставки закрыли, а посетителей эвакуировали. Хранители, реставраторы и уполномоченные службы музея начали проводить экстренные мероприятия по устранению последствий утечек.

«В настоящий момент ведутся работы по устранению причин протечек. Для помощи сотрудникам Третьяковской галереи на Крымский Вал экстренно выехали представители строительного комплекса Москвы – сотрудники строительного концерна «Крост», который входит в Попечительский совет музея», — говорится в сообщении.

Помочь галерее в случае необходимости также пообещала компания «Ингосстрах».

Посетители, которые не смогли попасть в галерею из-за происшествия, смогут по этим же билетам посетить выставки в другой день.

С 27 августа откроются выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», бесплатная выставка «Поколение XXI. Дар фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

С 28 августа начнут работать залы выставки «НЕНАВСЕГДА. 1968-1985» после просушки полов. Выставка «Шедевры из Казани...» будет временно закрыта из-за ремонта залов.

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