РИАМО - 26 авг. В результате заседания арбитражного суда Подмосковья проблемный корпус ЖК «Новокосино-2» в Реутове отдали достраивать фонду защиты прав дольщиков региона, говорится в сообщении пресс-службы фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

На завершение строительства направят 2,8 миллиарда рублей.

«ЖК «Новокосино-2» – это первый проект фонда, с него мы начинаем активную деятельность по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков в Московской области, а их только на этом объекте 1024 человека», - сказал директор фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.



Строительство ЖК «Новокосино-2» началось в 2011 году компанией «ЭкспертСтрой». Проект состоял из 17 корпусов, два из которых не были введены в эксплуатацию застройщиком из-за финансовых проблем.

Для завершения первого недостроя правительство региона привлекло инвестора, и в декабре 2019 года дом ввели в эксплуатацию и более 670 дольщиков получили ключи от квартир.