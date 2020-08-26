РИАМО - 26 авг. По итогам смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» сотрудницу подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области Юлию Горшкову признали одним из наиболее эффективных участников в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В смене «Территории смыслов участие более тысячи человек.

«В течение недели сотрудники <...> принимали участие в командно-деловых играх, подготовленных организаторами форума», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Старшего лейтенанта полиции Юлию Горшкову удостоили приза за эффективное участие в онлайн-кластере форума.

«Поздравляем Юлию, которая своей победой доказала, что сотрудники силовых структур не только обеспечивают безопасность в регионе, а способны добиваться высоких результатов в разработке своих проектов», - отметил Каратаев.