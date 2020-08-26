РИАМО - 26 авг. В Московской области продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур, убрано 50% площади посевов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Зерновые и зернобобовые культуры убраны на сегодняшний день в Подмосковье на площади более 82 тысяч гектаров. Это порядка 50% к намеченному плану сбора урожая зерновых. Валовый сбор зерновых составляет 300 тысяч тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По данным главы ведомства, в регионе убрали озимых зерновых 234,4 тысячи тонн и более 65,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых ярового сева.

«Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 36,6 центнера с гектара, что на 8,9 центнера с гектара больше урожайности прошлого года», — отметил министр.

Он добавил, что лидерами по сбору являются сельскохозяйственные организации Серебряных Прудов, Зарайска и Луховиц.

Кроме того, в Подмосковье продолжается сбор масличных культур. Они убраны с площади 8,1 тысячи гектаров, их валовый сбор составляет около 24,9 тысячи тонн при урожайности 30,6 центнера с гектара.

Также в Московской области убирают картофель и овощи.