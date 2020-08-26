РИАМО - 26 авг. Жителям Московской области рассказали о лучших идеях для проведения последних выходных лета 2020 года, отдых найдется как для любителей активного, так и спокойного отдыха, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Август подходит к концу, и последние выходные теплого сезона хочется провести так, чтобы потом еще долго о них вспоминать», - говорится в сообщении.

Один из вариантов - поехать в конный поход. Этим можно заняться в Рузском городском округе. Каждые выходные на конной базе «Халкедон» организуют групповые конные походы. Они длятся два часа. Лощадь подбирают как для опытных наездников, так и для новичков. Заплатить за прогулку придется минимум 1300 рублей.

Не менее интересный вариант — полет на воздушном шаре. В воздухе можно устроить пикник, или, если взять шар с прозрачным дном, понаблюдать над жизнью внизу. Все это позволяет сделать воздухоплавания «Аэронавт» в Дмитровском городском округе, в деревне Варварино. Групповой полет стоит 5490 рублей (цена за одного человека).

Любители более активного отдыха могут пострелять в пейнтбольном клубе «Гвардия». Поиграть можно как на огромном поле и в почти бесконечном лесном массиве, так и на воде. Участники боев могут штурмовать водные преграды реки Скалба и заболоченные участки. Клуб находится в Пушкинском городском округе, в деревне Костино. Один игровой день стоит от 600 рублей.

Более тихий отдых можно найти на экоферме A-Ferma в 100 километрах от Москвы. Тут можно провести выходные в домике в лесу, отправиться на рыбалку, попариться в бане, посидеть вечером у костра. У каждого домика есть парковка, зона барбекю и гамак. Дом на двоих с пятницы по воскресенье можно снять за 16000 рублей.

Ну а для тех, кто предпочитает экстримальные виды спорта - экстрим-парк «Фристайл» в Дзержинском. Тут есть сапсерфинг, вейкборд, вейксерфинг, катание на гидро- и квадроциклах, веревочный парк, батут и многое другое.

Также здесь есть кафе, баня, глэмпинг, душевые, туалеты, шезлонги и стоянка. За 10 минут вейкборда попросят от 500 рублей.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.