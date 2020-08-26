РИАМО - 26 авг. В шестом микрорайоне Конькова на территории столицы планируют построить пять объектов социальной инфраструктуры по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Утвержден проект планировки территории шестого микрорайона Конькова. Согласно ему, запланировано строительство образовательного комплекса со школой и детским садом, школы на 350 мест, Дома культуры, центра госуслуг и физкультурно-оздоровительного комплекса», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Публичные слушания по проекту планировки проходили 12 ноября мишувшего года.

С учетом мнения жителей документ был доработан и направлен на дальнейшее утверждение.