РИАМО - 26 авг. Четыре московских спасателя Игорь Белов, Алексей Грязнов, Ольга Рожкова и Сергей Игнатов награждены медалями от МЧС России за высокий профессионализм, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Белов и Грязнов удостоены медалей «За спасение погибающих на водах».

«В крещенскую ночь на Борисовском пруду они спасли трех человек, которые опрометчиво решили перейти водоем по тонкому льду и провалились. Игорь и Алексей были рядом, быстро достали их из ледяной воды, так что спасенные отделались испугом», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рожкова получила медаль «За содружество во имя спасения». Она внесла большой вклад в организацию и автоматизацию системы вызова экстренных служб города - 112.

Потомственный спасатель Сергей Игнатов получил медаль за популяризацию своей профессии среди школьников и студентов. Мужчина неоднократно тушил пожары и спасал горожан.

Собянин поздравил спасателей с полученными наградами и поблагодарил за службу.