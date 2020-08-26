РИАМО - 26 авг. В аэропорту Внуково столичные полицейские задержали жителя Тюменской области, его подозревают в разбойном нападении на совладельца известной сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», сообщается на сайте «МВД Медиа».

Предполагается, что осенью 2019 года злоумышленник с соучастниками предложили предпринимателю Владимиру Горецкому поехать на деловую встречу с возможным инвестором в Юрмалу. На месте подозреваемые распылили в лицо потерпевшему жидкость из баллончика и связали его. Под угрозами они похитили у него мобильный телефон, ноутбук и заставили бизнесмена перевести им денежные средства со своего банковского счета. Затем они скрылись.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сумма материального ущерба превысила четыре миллиона рублей.

Она добавила, что задержанный неоднократно изменял свои персональные данные.

«По имеющейся информации, злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных нападений на коммерсантов на территории европейских стран», - добавила Волк.