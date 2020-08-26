РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. В подмосковном Подольске началась приемка учреждений молодежной политики к новому учебному году, в первых трех учреждениях не выявили значительных нарушений, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Председатель комитета по делам молодежи Иван Литвяков совместно с членами комиссии из Росприроднадзора, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Подольска 26 августа проверили подготовку к новому учебному году учреждений сферы молодежной политики.

«Стартовала приемка учреждений молодежной политики Подольска к новому учебному году. Проверили МУ «Дворец Молодежи», МУ ЦСППМ «Юность», МБУРМ «Молодежный центр «Максимум». Выявили незначительные нарушения, которые в ближайшее время устранят», - говорится в сообщении.

На 27 августа запланированы проверки еще в трех учреждениях молодежной политики на территории округа.