Перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших образовательных учреждений региона. В этом году лучшим стал «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.
Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.
|Место в рейтинге
|Образовательное учреждение
|Муниципалитет
|1
|АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы
|АНО
|2
|АНОО "Областная гимназия им. Е.М. Примакова"
|АНО
|3
|МАОУ физико-математический лицей №5
|Долгопрудный городской округ
|4
|МОУ "Дмитровская гимназия "Логос"
|Дмитровский городской округ
|5
|ГАОУ МО "Королевский лицей научно-инженерного профиля"
|Королев городской округ
|6
|ГБОУ МО "Одинцовский" Десятый лицей"
|Одинцовский городской округ
|7
|ГБОУ МО "Сергиево-Посадский физико-математический лицей"
|Сергиево-Посадский городской округ
|8
|ГАОУ МО "Химкинский лицей"
|Химки городской округ
|9
|ГАОУ МО "Долгопрудненская гимназия"
|Долгопрудный городской округ
|10
|МОУ Гимназия г. Раменское
|Раменский городской округ
|11
|МБОУ Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова
|Дубна городской округ
|12
|МБОУ Лицей
|Лобня городской округ
|13
|МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
|Одинцовский городской округ
|14
|МОУ "Лицей №22"
|Воскресенск городской округ
|15
|МБОУ "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского"
|Сергиево-Посадский городской округ
|16
|МОУ Лицей №14
|Жуковский городской округ
|17
|МОУ "гимназия "Дмитров"
|Дмитровский городской округ
|18
|МОУ "Лицей №23"
|Подольск городской округ
|19
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
|Мытищи городской округ
|20
|МОУ Лицей №8
|Электросталь городской округ
|21
|МОУ Гимназия №2
|Раменский городской округ
|22
|МОУ Гимназия №1
|Жуковский городской округ
|23
|МБОУ Гимназия №4 г. Химки
|Химки городской округ
|24
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №15
|Красногорск городской округ
|25
|МБОУ Лицей №15 г. Химки
|Химки городской округ
|26
|МАОУ городского округа Королев Московской области "Лицей № 19"
|Королев городской округ
|27
|МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1
|Орехово-Зуевский городской округ
|28
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №14
|Долгопрудный городской округ
|29
|МОУ Лицей №7
|Электросталь городской округ
|30
|МОУ Гимназия №17
|Электросталь городской округ
|31
|МАОУ Одинцовский лицей № 6 им А.С. Пушкина
|Одинцовский городской округ
|32
|МБОУ Лицей №12 г. Химки
|Химки городской округ
|33
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка
|Электросталь городской округ
|34
|МБОУ "Гимназия №2 "Квантор"
|Коломенский городской округ
|35
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 11 с углубленным изучением иностранных языков"
|Королев городской округ
|36
|МАОУ Видновская гимназия
|Ленинский городской округ
|37
|МБОУ "Гимназия №8"
|Коломенский городской округ
|38
|МОУ Гимназия №21
|Электросталь городской округ
|39
|МБОУ "Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина"
|Сергиево-Посадский городской округ
|40
|МОУ Лицей №14
|Электросталь городской округ
|41
|МБОУ Гимназия
|Протвино городской округ
|42
|МБОУ Лицей
|Реутов городской округ
|43
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №11
|Орехово-Зуевский городской округ
|44
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов "Центр образования"
|Серпухов городской округ
|45
|МОУ "Лицей № 4 г. Дмитрова"
|Дмитровский городской округ
|46
|МОУ "Лицей №6"
|Воскресенск городской округ
|47
|МБОУ "Лицей г. Шатуры"
|Шатура городской округ
|48
|МАОУ "Лицей №15"
|Мытищи городской округ
|49
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 5"
|Королев городской округ
|50
|МБОУ Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11
|Дубна городской округ
|51
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов
|Жуковский городской округ
|52
|МАОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 9"
|Королев городской округ
|53
|МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранного языка
|Жуковский городской округ
|54
|МАОУ Домодедовская Гимназия №5
|Домодедово городской округ
|55
|МБОУ "Лицей"
|Балашиха городской округ
|56
|МБОУ Лицей "Дубна"
|Дубна городской округ
|57
|МОУ Гимназия №4
|Лыткарино городской округ
|58
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов
|Ступино городской округ
|59
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов
|Электросталь городской округ
|60
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов
|Электросталь городской округ
|61
|МАОУ Гимназия
|Реутов городской округ
|62
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №8
|Щелково городской округ
|63
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 17"
|Королев городской округ
|64
|МОУ Запрудненская гимназия
|Талдомский городской округ
|65
|ГАОУ МО "Балашихинский лицей"
|Балашиха городской округ
|66
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №5"
|Балашиха городской округ
|67
|МОУ Гимназия №7
|Лыткарино городской округ
|68
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №12 им. В.П. Чкалова
|Щелково городской округ
|69
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №82 им. Ф.И. Дубовицкого
|Черноголовка городской округ
|70
|МБОУ "Лицей №5"
|Зарайск городской округ
|71
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов
|Серпухов городской округ
|72
|МОУ Георгиевская гимназия
|Егорьевск городской округ
|73
|МБОУ "Многопрофильная лингвистическая гимназия №33"
|Мытищи городской округ
|74
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия № 3"
|Королев городской округ
|75
|МОУ Гимназия им. Подольских курсантов микрорайона Климовск
|Подольск городской округ
|76
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Лицей № 5"
|Королев городской округ
|77
|МБОУ Гимназия №2 городского округа Краснознаменск Московской области
|Краснознаменск городской округ
|78
|МБОУ Богородская гимназия города Ногинска
|Богородский городской округ
|79
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №45 с углубленным изучением иностранного языка"
|Богородский городской округ
|80
|МАОУ Гимназия № 16 «Интерес»
|Люберцы городской округ
|81
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2
|Ивантеевка городской округ
|82
|МАОУ Куровская гимназия
|Орехово-Зуевский городской округ
|83
|МAОУ Лицей №13 г. Химки (Аэрокосмический лицей)
|Химки городской округ
|84
|МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4
|Орехово-Зуевский городской округ
|85
|МБОУ средняя общеобразовательная школа №9
|Ступино городской округ
|86
|МАОУ "Гимназия №1"
|Балашиха городской округ
|87
|МАОУ "Средняя общеобразовательная школа "Гармония"
|Воскресенск городской округ
|88
|МБОУ "Гимназия №1 им. Героя Российской Федерации А.В. Баландина"
|Балашиха городской округ
|89
|МАОУ "Гимназия №10 г. Пушкино"
|Пушкинский городской округ
|90
|МБОУ Серединская средняя общеобразовательная школа
|Шаховская городской округ
|91
|МОУ Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов
|Орехово-Зуевский городской округ
|92
|МОУ "Лицей №26"
|Подольск городской округ
|93
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино"
|Пушкинский городской округ
|94
|МБОУ Лицей №1
|Ступино городской округ
|95
|МБОУ Лицей №11 г. Химки
|Химки городской округ
|96
|МБОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №14 г. Химки
|Химки городской округ
|97
|МБОУ городского округа Королев Московской области "Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина"
|Королев городской округ
|98
|МАОУ лицей №14 им. Ю.А. Гагарина
|Щелково городской округ
|99
|МБОУ Лицей №1 им. Титова Г.С. городского округа Краснознаменск Московской области
|Краснознаменск городской округ
|100
|МАОУ средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Н.А. Тимофеева
|Бронницы городской округ
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии