Перед началом нового учебного года в Московской области подготовили ежегодный рейтинг лучших образовательных учреждений региона. В этом году лучшим стал «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

Основными критериями оценки школ стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие учащихся во всероссийских и международных олимпиадах.