РИАМО - 26 авг. В Москве мама с детьми, в избиении которых подозревают отчима, вернулись домой, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

«Сотрудники соцзащиты продолжают оказывать поддержку семье. С мамой и детьми работают профильные специалисты; также оказывается адресная социальная помощь. Семья получает необходимые социальные выплаты», – уточняется в сообщении.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку по факту избиения детей отчимом, инцидент произошел пока матери детей не было дома. Мужчина был задержан.

По данным специалистов соцзащиты, мать хорошо заботилась о своих детях, они ухожены и обеспечены всем необходимым. Департамент договорился с медучреждением, чтобы младший грудной ребенок также находился с матерью.