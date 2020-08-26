РИАМО - 26 авг. В Москве мама с детьми, в избиении которых подозревают отчима, вернулись домой, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Ранее столичная прокуратура организовала проверку по факту избиения детей отчимом, инцидент произошел пока матери детей не было дома. Мужчина был задержан.
По данным специалистов соцзащиты, мать хорошо заботилась о своих детях, они ухожены и обеспечены всем необходимым. Департамент договорился с медучреждением, чтобы младший грудной ребенок также находился с матерью.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии