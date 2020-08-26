РИАМО - 26 авг. Идут последние приготовления к гастрономическому фестивалю «Сыр. Пир. Мир», который пройдет 27-30 августа в Истре, начался заезд фермеров-участников фестиваля, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что на фестивале ожидается более 300 фермеров из 46 регионов страны.

«Сыровары привезут 120 тонн сыра 500 разных сортов», — сказал Разин.

Фестиваль будет проходить с 10:00 до 20:00. Вход будет свободным. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию, надевать защитные маски и перчатки.

На фестивале сыр можно будет продегустировать и приобрести. Для детей подготовят развлекательную программу.

На фестиваль также привезут молочную продукцию, колбасы и другие мясные деликатесы, хлеб, сладости, мед, квас, вино, пиво и сидр.