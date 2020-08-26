РИАМО - 26 авг. Специалистов профильных министерств и ведомств, дошкольных и школьных учреждений Подмосковья приглашают к участию во Всероссийской конференции «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры».

Мероприятие пройдет 27 августа в 11:00 в онлайн-формате на канале «1ЭКОТВ.РФ». На пленарном заседании выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты. Состоятся телемосты с участниками проекта из разных российских регионов.

Модератором конференции станет академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, председатель президиума Международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов.

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте или по ссылке.

Комплексный проект экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои зеленые сказки», состоящий из развлекательных, просветительских и познавательных программ, направлен на экологическое просвещение, а также воспитание социально- и экологически ответственного гражданина с самого юного возраста.