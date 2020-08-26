РИАМО - 26 авг. В Московской области 942 предпенсионера приступили к профессиональному обучению в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Самыми популярными направлениями обучения стали инженерное дело, управление государственными закупками, бухгалтерия, кадровое делопроизводство и информационные технологии.

«На сегодняшний день в регионе к профессиональному обучению уже приступили 942 жителя региона в возрасте 50 лет, а в общей сложности до 2024 года мы планируем обучить порядка 13 тысяч жителей предпенсионного возраста», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Обучение могут пройти жители Московской области в возрасте 50 лет и старше, ищущие работу и самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения, либо состоящие в трудовых отношениях с работодателем. Безработные граждане, которые проходят обучение, получают стипендию в размере 12 130 рублей в месяц.

Адреса и телефоны центров занятости можно найти на сайте министерства социального развития Московской области в подразделе «Подведомственные организации и учреждения».