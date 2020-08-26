РИАМО - 26 авг. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на улицах Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Нижняя Краснохолмская, на Серебрянической набережной, Яузском бульваре и других участках Садового кольца.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением есть на западе, северо-западе, юге и юго-востоке МКАД.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до шести баллов, к 21:00 - до пяти баллов.