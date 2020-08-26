РИАМО – 26 авг. Социальная сеть «Одноклассники» и исследовательское агентство ResearchMe опросили пользователей Рунета и выяснили темы, которые молодое поколение готово обсуждать со старшим и помогают ли диалоги в семейных и родственных отношениях, говорится в сообщении пресс-службы социальной сети.

Оказалось, что 51% людей обсуждают с родителями все, что происходит в их жизни.

«Еще 42% (обсуждают — ред.) только некоторые темы, и только 7% респондентов стараются не посвящать старших в свои дела», - говорится в сообщении.

Исследование показало, что, когда дети съезжают от родителей, они чаще начинают общаться с ними.

«Чем старше возраст опрошенных, тем они более открыты к общению с папами и мамами: 57% респондентов 35-44 лет утверждают, что обсуждают все с родителями, против 45% пользователей 18-34 лет», - добавляется в сообщении.

Чаще всего дети не откровенничают с родителями потому, что не хотят их волновать или тревожить. Вторая причина связана с непониманием от мам и пап. Также часто дети не открываются перед своими родными из-за того, что они сталкиваются с критикой или получают непрошенные советы и не получают поддержки.