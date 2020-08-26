РИАМО - 26 авг. Пандемия коронавирусной инфекции полностью отступит не ранее лета 2021 года, по мнению главы Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ и академика РАН Михаила Пальцева, сообщает kp.ru.

«Если посчитать, что этим летом заболеваемость коронавирусом постепенно спала, то есть все основания полагать, что она снова вырастет осенью и будет проходить в дальнейшем в три сезона – весной, осенью, летом. Надо предполагать, что к лету грядущего года мы сможем вернуться к привычному образу жизни и эпидемия сойдет на нет», — сказал Пальцев.

Он отметил, что вирусные эпидемии обычно проходят в три волны, самая сильная – это первая волна, а последняя менее ощутима из-за выработки иммунитета у жителей. По такой схеме прошла пандемия испанского гриппа – самой массовой эпидемии в истории. Когда переболеют 60%, по мнению ученых, формируется коллективный иммунитет, когда инфекцию перенесут 95% населения – инфекция исчезает.

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26 АВГУСТА

- В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19. В исследованиях смогут поучаствовать 40 тысяч москвичей.

- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.

- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.