РИАМО – 26 авг. Во время совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин обсудил с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой возможность дальнейшего открытия международного авиасообщения, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», — сказал Путин.

Из-за пандемии Covid-19 Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта 2020 года. Выполнялись только вывозные и грузовые рейсы, а также рейсы для дипломатов и правительственных лиц.

С 1 августа было возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, 10 августа открылись прямые рейсы в курортные турецкие города — Бодрум, Даламан, Анталью.

С 15 августа восстановлено авиасообщение со Швейцарией. Однако въезд разрешен только тем гражданам, у кого есть вид на жительство в этой стране.

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26 АВГУСТА

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- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

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- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.