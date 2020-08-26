РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец до конца года могут ввести в эксплуатацию три дома жилого комплекса «Заречье», сообщил замглавы горокруга Эдуард Рыжов.

В среду глава горокруга Владимир Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в школе №52 поселка Малаховка. Вопрос ему задала обманутая дольщица ЖК «Заречье». Она уточнила, когда сможет наконец заехать в квартиру.

«До сентября завершат достройку. По третьему дому контур закрыт, решается вопрос с наружными сетям. До конца года по суду введем (дома - ред) в эксплуатацию», - сказал Рыжов.