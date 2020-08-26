РИАМО - 26 авг. Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «СоюзАГРО» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением по итогам рассмотрения дела было принято решение о признании в действиях ООО «СоюзАГРО» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося во введении в заблуждение участников долевого строительства МКД в отношении площадей квартир, а также условий их приобретения в многоквартирном доме; выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», – уточняется в сообщении.

На основании указанного решения управление вынесло постановление о привлечении ООО «СоюзАГРО» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.

Десятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «СоюзАГРО» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.