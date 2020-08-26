РИАМО - 26 авг. По данным отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Московская область вышла из топ-10 рейтинга регионов РФ с самым грязным воздухом и опустилась на 31 строчку, сообщает «360».
Москва также переместилась с восьмого на 32 место в рейтинге.
«Во многом это происходит благодаря производственному экологическому контролю, организованному на предприятиях, и мерам по снижению уровня выбросов, которые контролирует наше ведомство», — сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.
Кроме того, растет число предприятий, которые переводят на новые технологии.
По мнению Пукалова, активные граждане способствуют повышенному вниманию власти к проблеме экологии. Вводятся повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду, обязательная установка датчиков нормативного контроля на предприятиях первого класса опасности, ужесточаются нормативы.
В министерстве экологии и природопользования Подмосковья уточнили, что многие предприятия, которые выбрасывают большие объемы загрязняющих веществ, находятся на контроле федерального экологического надзора. Ведомство совместно с федеральными коллегами проводят мероприятия для сокращения выбросов вредных веществ такими предприятиями.
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