РИАМО - 26 авг. По данным отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Московская область вышла из топ-10 рейтинга регионов РФ с самым грязным воздухом и опустилась на 31 строчку, сообщает «360».

Москва также переместилась с восьмого на 32 место в рейтинге.

«Во многом это происходит благодаря производственному экологическому контролю, организованному на предприятиях, и мерам по снижению уровня выбросов, которые контролирует наше ведомство», — сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Кроме того, растет число предприятий, которые переводят на новые технологии.

«Большая проблема была от свалочных газов на старых мусорных полигонах, от горения этих свалок. Эта проблема активно в Подмосковье решается, и в нашем национальном экологическом рейтинге Подмосковье растет», — отметил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов.

По мнению Пукалова, активные граждане способствуют повышенному вниманию власти к проблеме экологии. Вводятся повышение платы за негативное воздействие на окружающую среду, обязательная установка датчиков нормативного контроля на предприятиях первого класса опасности, ужесточаются нормативы.

В министерстве экологии и природопользования Подмосковья уточнили, что многие предприятия, которые выбрасывают большие объемы загрязняющих веществ, находятся на контроле федерального экологического надзора. Ведомство совместно с федеральными коллегами проводят мероприятия для сокращения выбросов вредных веществ такими предприятиями.