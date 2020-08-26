РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В школы подмосковных Люберец к началу учебного года закупили 216 тысяч новых учебников, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в школе №52 поселка Малаховка.

«В 46 образовательных учреждениях провели ремонт, 216 тысяч новых учебников закуплено», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что более 31 миллиона рублей выделили на оборудование и игрушки для детсадов.

«Этим летом в семи городских лагерях отдохнули 374 ребенка. 46 отдохнули в Дмитрове, 28 - в «Лагере настоящих героев» парка «Патриот», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в 10 школах были организованы трудовые бригады. Дети проводили ремонт мебели и благоустройство территории.

В новом учебном году в Люберцах будет 4 615 первоклассников. Это на 155 больше, чем в прошлом году.