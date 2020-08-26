РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В школах поселка Малаховка подмосковных Люберец в текущем году ликвидировали проблему второй смены, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями во дворе школы №52 поселка Малаховка.

«В подмосковных Люберцах свыше 90 образовательных учреждений, из них 45 школ - 42 государственные. Мы должны уйти от вторых смен - в Люберцах вторая смена осталась в школе №11, в двух школах в поселке Октябрьский и в двух - в поселке Красково. В Малаховке вторых смен не будет из-за ввода новой школы на Пионерской улице», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в образовательных учреждениях заняты 5947 сотрудников, из них - 2529 педагогов. Школы Люберец на 100% обеспечены кадрами.