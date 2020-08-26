РИАМО – 26 авг. Во время совещания в правительстве вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что российскую вакцину от Covid-19 планируют купить 27 стран, сообщает Газета.ru.

Глава ведомства ссылалась на информацию от министерства иностранных дел.

«Также она отметила, что по поводу вакцины от коронавируса к РФ за помощью обратились Венесуэла, Бразилия, Белоруссия, Казахстан и Азербайджан», - говорится в сообщении.

Ранее в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V».

«Спутник V» прошел тестирование, его безопасность была доказана. У людей, принявших участие в тестировании препарата, выработался стойкий иммунитет к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

26 АВГУСТА

- В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19. В исследованиях смогут поучаствовать 40 тысяч москвичей.

- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.

- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.