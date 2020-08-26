РИАМО - 26 авг. С 1 сентября на комплексах по переработке отходов начнутся уроки экологии для школьников, на предприятиях открылись музеи, учебные классы, выставочные залы, в которых можно будет многое узнать о культуре обращения с мусором, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Московской области Вадим Кудасов.

КПО находятся в Егорьевске, Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне, Рошале и Зарайске.

«Там есть лектории, есть хорошо обученные преподаватели и сотрудники этих предприятий, которые расскажут, как правильно сортировать, какие существуют виды пластика, куда направляются отходы, как работает комплекс переработки отходов, что такое оптический сепаратор и так далее», – сказал Кудасов в эфире «Радио 1».

Он отметил, что на предприятиях ничем не пахнет. Такие экоуроки собираются проводить от года до двух лет.

«Несколько десятков тысяч детей мы планируем привезти в эти музеи», – добавил Кудасов.

По его словам, с прошлого года на переработку направили почти 1,5 миллиона тонн твердых бытовых отходов.