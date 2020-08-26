РИАМО - 26 авг. Движение трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских на севере столицы восстановили после аварии КАМАЗа и трамвая №27, в ДТП пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение трамваев на улице Зои и Александра Космодемьянских восстановлено», — отмечается в материале.

Ранее из-за аварии задерживались трамваи №23, 27, 30. Маршруты временно изменили.

Предполагается, что водитель грузовика не уступил трамваю дорогу. Один пассажир трамвая получила ушибы и обратилась за медицинской помощью.

Обстоятельства аварии выясняются.