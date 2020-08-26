РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 авг. Подольского предпринимателя обязали демонтировать громкоговоритель, установленный на жилом доме и мешающий его жильцам, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома №34/2 на Большой Серпуховской улице пожаловались на очень громкую рекламу из мегафона, установленного на стене дома у входа в магазин на первом этаже. Бесконечно повторявшаяся на протяжении нескольких дней аудиозапись очень мешала людям.

«Сотрудники управления потребительского рынка администрации округа в среду выехали на место и выяснили, что таким образом осуществляет деятельность ИП Перегудов Алексей Сергеевич из Тамбовской области. С предпринимателем проведена разъяснительная беседа о недопустимости ухудшения условий проживания граждан. Громкоговоритель был демонтирован», - говорится в сообщении.

В случае повторного нарушения законодательства необходимо обращаться в полицию по номеру 112 или в территориальный отдел Роспотребнадзора по телефону: 8(496)764-62-81.