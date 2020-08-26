РИАМО – 26 авг. По данным российского Гидрометцентра, в столице объявили «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за ливней, сообщает Газета.ru.

«Как известно, это предпоследняя степень опасности. За ней идет красная, которая характерна для природных катастроф», - говорится в сообщении.

Предполагается, что ливни будут идти до 21 часа. Людям посоветовали обходить деревья и шаткие конструкции.

Не рекомендуется также парковать рядом с ними машины.

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