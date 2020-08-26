РИАМО - 26 авг. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вручил мобильный телефон с бесплатной связью ветерану Великой Отечественной войны Ивану Житаеву в рамках празднования 75-летия Победы, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Стараюсь помнить о наших ветеранах не только по праздникам. Сегодня вместе со сторонниками партии «Единая Россия» побывал в гостях у легендарного реутовчанина, участника Великой Отечественной войны Ивана Леонтьевича Житаева. Вместе с председателем Совета ветеранов войны Валерием Нечаем и первым заместителем главы администрации Ольгой Репиной вручили ему сотовый телефон с бесплатной связью в рамках акции «Мобильная бригада помощи», организованной партией «Единая Россия» в честь 75-летия Победы», - сказал Каторов.

Перед вручением телефона волонтеры внесли в него контакты всех необходимых служб и номер главы подмосковного Реутова.

«Для нас важно, чтобы у наших дорогих ветеранов была всегда возможность быть на связи, чтобы они были услышаны. От всей души желаю им прежде всего здоровья, а внимание со своей стороны мы обещаем!» - добавил Каторов.

Иван Леонтьевич Житаев родился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего 15 лет, через два года он уйдет на фронт и станет наводчиком в минометном расчете во Владивостоке, будет участвовать в освобождении Китая от японских захватчиков. В одной из атак он получит ранения в ногу и по осколку от снарядов в левый бок и голову.

После выздоровления Житаев остался служить в армии и демобилизовался в звании старшего лейтенанта в 1953 году. Сегодня ветеран бодр духом, ведет активный образ жизни и участвует во многих мероприятиях города.

В подмосковном Реутове с 20 августа проходит акция «Мобильная бригада помощи», в рамках которой фронтовикам - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - вручают телефоны с оплаченной мобильной связью. В Реутове проживают 28 участников ВОВ, все они получат новые сотовые телефоны.