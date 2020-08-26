РИАМО - 26 авг. На севере столицы, на улице Зои и Александра Космодемьянских, у дома 8, произошло ДТП с участием грузовика КАМАЗ и трамвая №27, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу трамваю. Один пассажир трамвая получила ушибы и обратилась за медицинской помощью. Обстоятельства аварии выясняются», - говорится в сообщении.

На этом участке дороги задерживаются трамваи №23, 27, 30. Маршруты временно изменены.