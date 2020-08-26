РИАМО - 26 авг. На базе городских медицинских учреждений начали пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, поучаствовать в них может каждый москвич, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот.

Проведение этих исследований позволит получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет», - написал глава столицы в личном блоге.

Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек.

За участниками исследования будут наблюдать в течение полугода с помощью телемедицинских технологий.

«Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела», - добавил Собянин.

Испытуемая вакцина успешно прошла уже две стадии клинических исследований. У получивших препарат пациентов появились антитела. Организм переносит препарат как обычную прививку.

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Текстовая трансляция

26 АВГУСТА

- В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19. В исследованиях смогут поучаствовать 40 тысяч москвичей.

- В Подмосковье тестирование на коронавирус прошли более 70% педагогов. Речь идет о 34,5 тысячи человек.

- Путин заявил о расширении сотрудничества РФ с Китаем для борьбы с Covid‑19. Глава государства считает, что сотрудничество в сфере передовых технологий является одним из перспективных направлений российско-китайских отношений.

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- Среднее число новых случаев Covid‑19 в столице сократилось на 4,4% за две недели. Пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 676 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 143 больных. В Москве - 640.

- 11 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Таким образом, с начала пандемии в городе скончался 4764 пациент с выявленным Covid-19.