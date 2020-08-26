РИАМО – 26 авг. В школах подмосковного Реутова в новом учебном году будут действовать меры профилактики для учеников, педагогов и технических сотрудников против заражения Covid-19, в том числе ежедневная утренняя термометрия, разделение потоков обучающихся и регулярная дезинфекция, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Новый учебный год в реутовских средних учебных заведениях начнется в традиционном очном формате, но с соблюдением рекомендаций, разработанных Роспотребнадзором совместно с министерством просвещения РФ в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Школьные линейки пройдут для учеников первых и одиннадцатых классов», – говорится в сообщении.

Их организуют на улице с соблюдением социальной дистанции. Во время проведения мероприятия возможно участие родителей, всем взрослым рекомендовано соблюдать масочный режим. В этом году в школы Реутова отправятся 1,4 тысячи первоклашек, всего за парты сядут около 10,8 тысячи детей и подростков.

«С 1 сентября обучение в школах будет проходить в оффлайн-режиме. Однако есть ряд нюансов по организации учебного процесса. В муниципалитете функционируют 11 средних общеобразовательных учреждений, в том числе одна частная школа. В обязательном порядке во всех учебных заведениях будет организованы так называемые «утренние фильтры» – измерение температуры бесконтактным способом», – сказал начальник управления образования городского округа Иван Гетман.

Он также отметил, что в рамках минимизации скопления детей при входе в школы будут организованы дополнительные входы. Кроме того, было пересмотрено расписание занятий для того, чтобы у каждого звена – начального, среднего и старшего – был индивидуальный график уроков, перемен и посещения столовой.

«Учителям рекомендовано носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальным сотрудникам – в течение всего рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию. Кроме того, для нужд каждого класса были закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры, спецприборы для обеззараживания воздуха», – добавил Гетман.

Также с 1 сентября вводится кабинетная система: за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Исключение составят только предметы, где требуется оборудование, например, физика, химия или технология.

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