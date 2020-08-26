РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 авг. На центральных улицах Щелкова после дождя в среду образовались большие подтопления, сообщается в группе «Типичное Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

В Щелкове в среду прошел сильный ливень. Крупные подтопления образовались в центре города.

«Подтоплен ряд центральных улиц, также подтопления коснулись микрорайона Заречный. Кроме этого, подтоплена Молодежная набережная», - говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы администрации городского округа, крупные подтопления были также в микрорайоне Щелково-7, на улице 60 лет Октября.

Сейчас дорожные службы и спецтехника устраняют последствия дождя.