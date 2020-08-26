РИАМО – 26 авг. В средней общеобразовательной школе №6 в подмосковном Реутове с 1 сентября начнут функционировать химико-биологические классы, создание которых стало возможным благодаря выделению средств по программе поддержки и развития наукоградов РФ, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Мы продолжаем оснащение и ремонт образовательных учреждений в рамках средств, направленных на реализацию стратегии развития города как наукограда. В дополнение к инженерным классам, функционирующим в реутовском лицее, к началу нового учебного года в школе №6 открываем гуманитарное химико-биологическое направление. В данный момент завершается ремонт в двух классах химии, в двух классах биологии и в двух спортивных залах школы», – сказал Каторов.

Он также отметил, что до 1 сентября все работы на этом объекте будут завершены в полном объеме. Кроме того, до 15 сентября все классы будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, а в период осенних каникул будут произведены ремонт входной группы и замена поручней на лестницах.

«Вместе с лицеем и АО «ВПК «НПО машиностроения» мы взаимодействуем с профильным техническим вузом – МГТУ имени Баумана. Более того, мы ведем переговоры о запуске новых образовательных траекторий с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Это станет отличным подспорьем для юных жителей городского округа и даст реальные перспективы для поступления в профильные гуманитарные вузы, в том числе не только по результатам ЕГЭ», – добавил Каторов.

Финансирование ремонта и закупки оборудования для школы было выделено из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. На ремонт помещений направлено 23 миллиона рублей, еще 21 миллион рублей – на закупку микроскопов и современного цифрового оборудования, приобретение интерактивного анатомического стола «Пирогов», обучающей системы «Телементор» и лабораторных наборов.

Каторов также отметил, что в следующем году городской округ продолжит вести работу в данном направлении, чтобы выстроить необходимую линейную интеграцию: «школа – вуз – работодатель».