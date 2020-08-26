РИАМО - 26 авг. Солистки студии академического вокала «PRIMA», лауреаты всероссийских и международных конкурсов, жительницы Воскресенска Александра Зайцева и Анастасия Кузева заняли призовые места на международном творческом фестивале «365 Дней творческого путешествия к Мастерству», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

«С 1 по 25 августа в Майкопе (Республика Адыгея) проходил Международный фестиваль «365 Дней творческого путешествия к Мастерству». Организатором конкурса-фестиваля является Автономная некоммерческая организация «Центр развития добровольчества и культурно-образовательной деятельности «Экспромт», – уточняется в сообщении.

Городской округ Воскресенск на мероприятии представляли воспитанницы педагога, лауреата международных конкурсов Татьяны Родиной Александра Зайцева и Анастасия Кузева.

В номинации «Академический вокал» молодые жительницы Воскресенска сумели занять призовые места. Анастасия Кузева стала лауреатом II степени, а Александра Зайцева – лауреатом III степени.

Их наставник Татьяна Родина получила благодарственное письмо за поддержку и развитие творческого потенциала участников фестиваля, за профессионализм и талант педагога.