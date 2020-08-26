РИАМО - 26 авг. Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр.Пир.Мир» начинается 27 августа и будет проходить до 30 августа, деловую программу откроет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В рамках круглого стола будут представлены основные направления государственной поддержки предприятий АПК региона. Также планируем поговорить о новых крупных предприятиях и фермерских хозяйствах, производящих сыры, о состоянии и перспективах сыроделия в Подмосковье. И обо всей молочной отрасли, которая в значительной степени зависит от состояния сыроделия», - сказал Разин.

На праздник сыра ожидается более 300 фермеров со всей России, 170 из которых – сыровары.

Ранее Разин сообщил, что около 50 сыроваров из более 20 городских округов Подмосковья представят более сотни сортов сыра участникам и гостям фестиваля.

Помимо сыра, на фестиваль со всей страны фермеры привезут молочную продукцию, колбасы и другие мясные деликатесы, хлеб, сладости, мед, квас, вина, пиво и сидр.

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