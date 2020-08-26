РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. Юная жительница Люберец Екатерина Конорева стала лауреатом I степени Международного конкурса «Путешествие к звездам», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Екатерина Конорева стала лауреатом I степени Международного многожанрового конкурса «Путешествие к звездам». Конкурс проходил в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Конорева стала лучшей в номинации «Вокал».

«Поздравляем Екатерину и ее преподавателя Лилию Локтеву с прекрасным результатом», - заключается в материале.