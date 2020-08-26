РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 авг. В детских поликлинических отделениях Люберец открылись кабинеты оформления детей в образовательные учреждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В данных кабинетах родители юных люберчан могут оформить медицинскую карту для поступления в детские сады и школы. Прием ведет врач-педиатр. Записать ребенка в такой кабинет можно через портал госуслуг Московской области и единый колл-центр губернатора по телефону: 8(800)550-50-30», - сказал исполняющий обязанности главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

В городском округе медицинские кабинеты оформления детей в образовательные учреждения открыты по следующим адресам: ДПО №1 - Люберцы, улица Авиаторов, дом №5, кабинет №25; ДПО №2 - Люберцы, улица Назаровская, дом №3, кабинет №242; ДПО №3 - поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом №1, корпус 4, кабинет №25.

Семенцов добавил, что прием ведется строго по предварительной записи в часы работы кабинетов: в будние дни с 08:00 до 20:00, в выходные - с 09:00 до 15:00.