РИАМО - 26 авг. В среду крупные сетевые компании ПАО «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

26 августа в Подмосковье ожидают грозу с сильным дождем и порывистый ветер.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

При технологических нарушениях энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона.

Специалисты постоянно наблюдают за работой оборудования подстанций, проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий.